Κρήτη: Ώρες αγωνίας για 5χρονο που έπεσε σε πισίνα ξενοδοχείου - Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Δραματικές στιγμές περνά οικογένεια τουριστών από την Ολλανδία που βρίσκεται για διακοπές στην Κρήτη , καθώς το 5χρονο παιδί τους τραυματίστηκε σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνηση και λίγο έλειψε να πνιγεί.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, το παιδί υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Διασωληνώθηκε άμεσα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με τον διοικητή του ιδρύματος Κώστα Δανδουλάκη που μίλησε στο Cretalive, υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.