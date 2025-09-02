Κρήτη: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ έχουν εντοπιστεί από τις έρευνες για την οργάνωση - Πώς την «ξεσκέπασαν»

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ανά ομάδες, αναμένεται να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, με την ΕΡΤ να κάνει λόγο πως από τις έρευνες εντοπίστηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, με τις ίδιες πληροφορίες να κάνουν λόγο πως η επιχείρηση της ΕΛΑΣ είχε ξεκινήσει εδώ και πολλούς μήνες, ενώ την Κυριακή μπήκε στο τελευταίο της στάδιο.

Πρόκειται για μία ογκωδέστατη δικογραφία 1.800 σελίδων, με τον Χρήστο Συνδρεβέλη, αντιπρόεδρο της ΠΟΑΣΥ, να κάνει λόγο πως οι αστυνομικοί, για να «ξεσκεπάσουν» την οργάνωση στην Κρήτη, χρησιμοποίησαν κάθε είδους μέσο, δουλεύοντας μάλιστα και για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Κρήτη: Δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις

Διήμερη προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες, που φέρεται να εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, στην περιοχή των Χανίων και του Ρεθύμνου πιο συγκεκριμένα.

Όπως έγινε γνωστό από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι απολογίες θα γίνουν σε δύο ημέρες. Συγκεκριμένα οι 17 από του συλληφθέντες θα απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη και 16 την ερχόμενη Παρασκευή.

Οι υπόλοιποι 15 που φέρονται επίσης να εμπλέκονται, είναι ήδη έγκλειστοι στη φυλακή για άλλα αδικήματα. Όπως ανέφερε ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, Νίκος Στειακάκης, η δικογραφία αριθμεί χιλιάδες σελίδες και απαιτείται χρόνος για να μελετηθεί. «Αντιμετωπίζουμε μια ιδιαίτερα αυστηρή δίωξη η οποία όμως μένει να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνεται στη δικογραφία και σε όσα περιέχονται σε αυτήν».

Η συνολική δικογραφία, που μεταφέρθηκε σε πέντε κούτες στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων αποτελείται από 8.000 σελίδες και περιλαμβάνει συνολικά 89 κατηγορούμενους. Μόνο το διαβιβαστικό έγγραφο της αστυνομίας για την υπόθεση ξεπερνά τις 1.500 σελίδες.

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, καθώς οι συλλήψεις αναμένεται να φτάσουν ακόμα και 90.

Σύμφωνα με το Mega, αναμένονται 41 ακόμα συλλήψεις προσώπων, ανάμεσά τους και κρατικοί λειτουργοί, ενώ όπως αναφέρεται στα έγγραφα της ΕΛΑΣ, αφορούν κατηγορίες εκβιασμού επιχειρηματιών και κληρικών στα Χανιά, αποχαρακτηρισμού δασικής έκτασης, άσκησης επιρροής για απόδοση τίτλων σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και χρηματισμού κληρικών λειτουργών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος ήθελαν καθηγητές σε καίρια πόστα ώστε να εξασφαλίσουν πτυχία για ορισμένα πρόσωπα από Πανεπιστήμια.