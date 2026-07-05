Κρήτη: Παρανάλωμα του πυρός λεωφορείο δίπλα στο «Ν. Καζαντζάκης» - Kινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, νωρίτερα σήμερα το πρωί, για την κατάσβεση φωτιάς σε λεωφορείο, που βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης του Ηρακλείου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η φωτιά στο μεγάλο όχημα, ξέσπασε κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, ενώ άμεσα στο σημείο έφτασαν με δέκα οχήματα συνολικά 20 πυροσβέστες. Η φωτιά που προκάλεσε ολοσχερή καταστροφή στο όχημα, επεκτάθηκε σε αποθήκη με πάνελ, που υπέστη υλικές ζημιές.
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