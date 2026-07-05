Ωραιόκαστρο: Υποχωρούν οι φλόγες αλλά «απειλεί» το τοξικό νέφος – Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη

Αισθητά βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το βράδυ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η θετική αυτή εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της σκληρής και ολονύχτιας μάχης που έδωσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, έχοντας στο πλευρό τους πλήθος εθελοντικών ομάδων.

Με το πρώτο φως της ημέρας, στην επιχείρηση κατάσβεσης εντάχθηκαν τα εναέρια μέσα πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ έχει ήδη δοθεί εντολή για την κινητοποίηση επιπλέον πτητικών δυνάμεων, με στόχο τον πλήρη και άμεσο έλεγχο του πύρινου μετώπου.

Ο πυκνός μαύρος καπνός από τη μεγάλη πυρκαγιά στα εργοστάσια του Ωραιοκάστρου έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων.

Η έντονη οσμή από καμένο πλαστικό έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της πόλης, ενώ από τις εικόνες διακρινόταν το νέφος να έχει απλωθεί πάνω από το κέντρο, την πλατεία Αριστοτέλους και τον Θερμαϊκό Κόλπο.



Δανιηλίδης: «Εκατοντάδες εκρήξεις και βαρύ τοξικό νέφος»

Για ανυπολόγιστη καταστροφή έκανε λόγο ο Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας σημειώνονταν δεκάδες —αν όχι εκατοντάδες— εκρήξεις στις βιομηχανικές και επιχειρηματικές εγκαταστάσεις της περιοχής. Στη συγκεκριμένη ζώνη λειτουργούν μονάδες επεξεργασίας λιπαντικών, πετρελαιοειδών, ρουχισμού και υφασμάτων, καθώς και εργοστάσιο ανακύκλωσης με τεράστιες ποσότητες πλαστικών.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης | Eurokinissi

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση με το αποπνικτικό νέφος που έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Δανιηλίδης προειδοποίησε ότι η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά επιβαρυμένη με επικίνδυνες χημικές ουσίες και διοξίνες. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι τραγική στη δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ το γκρίζο νέφος έχει εξαπλωθεί μέχρι το κέντρο, τον Λευκό Πύργο και την Καλαμαριά.

Φωριά στο Ωραιόκαστρο | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI

Οδηγία προς τους πολίτες: Ο Δήμαρχος ζήτησε την άμεση παρέμβαση ειδικών επιστημόνων για να δοθούν σαφείς οδηγίες προστασίας, ενώ συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και, εφόσον είναι αναγκασμένοι να κυκλοφορήσουν, να χρησιμοποιούν μάσκες υψηλής προστασίας.

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης | Eurokinissi

Αγώνας δρόμου πριν ενισχυθούν οι άνεμοι και έκκληση για εναέρια μέσα

Η πτώση της έντασης των ανέμων διευκόλυνε το έργο των πυροσβεστών, ωστόσο ο κ. Δανιηλίδης προειδοποίησε για τον άμεσο κίνδυνο αναζωπυρώσεων σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες αλλάξουν. «Ας πολλαπλασιαστούν τα εναέρια μέσα. Δεν ξέρουμε σε πόση ώρα μπορεί να ξανααναπτυχθούν οι άνεμοι», τόνισε, υπενθυμίζοντας τον εφιάλτη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1997 στο Σέιχ Σου.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους εργαζομένους των δήμων, χαρακτηρίζοντάς τους «ήρωες» που επιχειρούν κάτω από αντίξοες συνθήκες και ακραίο θερμικό φορτίο.