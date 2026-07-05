Ο καιρός σήμερα Κυριακή παρουσιάζει δύο βασικά χαρακτηριστικά: τη μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, η οποία δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, και την εκδήλωση παροδικών βροχών ή και μεμονωμένων καταιγίδων σε ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Ωστόσο, το κύριο σημείο προσοχής είναι οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, που στο Αιγαίο θα αγγίξουν πρόσκαιρα ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Ανησυχία για τους ανέμους μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Οι ισχυρές ριπές των ανέμων προκαλούν έντονη ανησυχία και φόβους στις αρχές και τους κατοίκους, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, έπειτα από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Παρότι οι άνεμοι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία θα εξασθενήσουν σε 3 με 4 μποφόρ, η γενικότερη αστάθεια και οι ισχυροί βοριάδες που επικρατούν στη χώρα διατηρούν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων και απαιτούν υψηλή εγρήγορση.

Πτώση θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει σήμερα

Παράλληλα με τους ανέμους, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά, και δεν θα ξεπεράσει πουθενά στη χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά τις βροχές, το σκηνικό χωρίζεται σε δύο φάσεις μέσα στη μέρα.

Αρχικά, τις πρωινές ώρες, παροδικές συννεφιές θα φέρουν τοπικές βροχές και ίσως μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως στη Χαλκιδική), την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, όμως από το απόγευμα ο καιρός σε αυτές τις περιοχές θα βελτιωθεί αισθητά.

Αντίθετα, από το μεσημέρι και μετά, η αστάθεια θα μεταφερθεί σε άλλες περιοχές. Στη Θράκη, τη δυτική Στερεά, το νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο θα εμφανιστούν πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές μπόρες και όμβρους. Ειδικά στην Πελοπόννησο, και κυρίως στα δυτικά και ανατολικά της τμήματα, ενδέχεται το απόγευμα να εκδηλωθούν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τοπικοί όμβροι είναι πιθανό να πέσουν και στα ορεινά της Κρήτης.

Τι καιρό θα κάνει σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες μόνο πρόσκαιρες συννεφιές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η προσοχή στρέφεται στους βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους που θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά του νομού θα πνέουν πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίστοιχα, στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οι αρχικά βορειοδυτικοί άνεμοι θα εξασθενήσουν γρήγορα σε 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.