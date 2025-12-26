Κρήτη: Πέθανε ο «λυράρης των Ανωγείων» Μανώλης Σκουλάς

Θλίψη προκάλεσε στην Κρήτη η είδηση του θανάτου του Ανωγειανού λυράρη Μανώλη Σκουλά του «Ρωμανογιώργη» ή «Γιωργαντά» σε ηλικία 70 ετών.
Όπως περιγράφει το cretalivegr, ο Μανώλης Σκουλάς υπήρξε ένας εξαιρετικός άνθρωπος και καλλιτέχνης. Εργαζόταν παράλληλα στο ΙΚΑ στην Αλικαρνασσό και ζούσε στο Ηράκλειο.
Η κηδεία του σύμφωνα με το anogi.gr θα γίνει αύριο Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στη 1 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στις Στέρνες Μονοφατσίου.
