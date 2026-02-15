Κρήτη: Ποια σχολεία θα είναι κλειστά λόγω της αφρικανικής σκόνης

Κλειστά θα είναι σχολεία στην Κρήτη καθώς η αφρικανική σκόνη έχει «σκεπάσει» το νησί.

Ειδικότερα, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο δήμος Μαλεβιζίου ενημερώνει τους δημότες ότι αύριο, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, τα σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, καθώς και οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της ατμόσφαιρας.

Η απόφαση ελήφθη για λόγους προληπτικής προστασίας μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού σχολικών μονάδων από παρατεταμένη έκθεση σε επιβαρυμένη ατμόσφαιρα, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα των παιδιών, κατόπιν αξιολόγησης των μετεωρολογικών δεδομένων και των συστάσεων των αρμόδιων αρχών.