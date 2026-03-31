Κρήτη: Προφυλακιστέοι οι φερόμενοι διακινητές που κατηγορούνται ότι «πέταξαν» 22 μετανάστες στη θάλασσα

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν δύο άνδρες για την υπόθεση των 22 νεκρών μεταναστών στη διαδρομή από τη Λιβύη προς την Ευρώπη, πριν από λίγες μέρες ανοιχτά της νότιας Κρήτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο φουσκωτό σκάφος μήκους 10 μέτρων επέβαιναν συνολικά 48 μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονταν έξι μερόνυχτα στη μικρή βάρκα, με λιγοστά εφόδια και ελάχιστο νερό, τα οποία τελείωσαν πολύ γρήγορα. Την ίδια ώρα, εξαιρετικά δύσκολες ήταν και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη Μεσόγειο.

Διαβάστε επίσης: Νεκροί 22 μετανάστες νότια της Κρήτης - Συνελήφθησαν 2 ως διακινητές

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετανάστες ήταν από το Μπαγκλαντές και πέθαιναν ο ένας μετά τον άλλον από το κρύο, την πείνα και τη δίψα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έδωσαν οι 26 επιζήσαντες, δύο άντρες από το Σουδάν, 22 και 19 ετών, ήταν όχι μόνο οι διακινητές, αλλά και οι άνθρωποι που πετούσαν στη θάλασσα έναν-έναν τους νεκρούς άντρες προκειμένου να αποσυμφορηθεί η υπερφορτωμένη βάρκα.