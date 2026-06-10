Κρήτη: Προφυλακίστηκε 35χρονος που παρενόχλησε σεξουλικά δύο ανήλικα παιδιά

Ένας 35χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα παιδιά στην περιοχή της Σούδας, στην Κρήτη.
Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το Σάββατο και με τάχιστες διαδικασίες οδηγήθηκε σήμερα (10/6) στον Εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα και πιο συγκεκριμένα απόπειρα βιασμού, απόπειρα ληστείας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη οπλοκατοχή (μαχαίρι).
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή ο 35χρονος οδηγείται στη φυλακή μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος, το επόμενο διάστημα.
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