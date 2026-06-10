Μενού

Κρήτη: Προφυλακίστηκε 35χρονος που παρενόχλησε σεξουλικά δύο ανήλικα παιδιά

Ένας 35χρονος άνδρας, κρίθηκε προφυλακιστέος, καθώς φέρεται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα παιδιά στην Κρήτη.

Reader symbol
Newsroom
Κελί φυλακής
Στιγμιότυπο από κελί φυλακής | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ένας 35χρονος παρενόχλησε σεξουαλικά δύο ανήλικα παιδιά στην περιοχή της Σούδας, στην Κρήτη

Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το Σάββατο και με τάχιστες διαδικασίες οδηγήθηκε σήμερα (10/6) στον Εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα και πιο συγκεκριμένα απόπειρα βιασμού, απόπειρα ληστείας, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη οπλοκατοχή (μαχαίρι).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή ο 35χρονος οδηγείται στη φυλακή μέχρι να οριστεί τακτική δικάσιμος, το επόμενο διάστημα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ