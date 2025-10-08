Κρήτη: Πρόστιμο σε άστεγο για «παράνομη κατασκήνωση» – Κατασχέθηκαν τα λιγοστά υπάρχοντά του

Ο κ. Στέλιος, που τα τελευταία χρόνια έχει βρει καταφύγιο στα Νεώρια του Λιμένα Ηρακλείου, βρέθηκε αντιμέτωπος με την αυστηρότητα των αρχών έπειτα από καταγγελία.

Μετά από καταγγελία, η Τουριστική Αστυνομία επέβαλε πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε άστεγο άνδρα στο Ηράκλειο, κατηγορώντας τον για «παράνομη κατασκήνωση».

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα υπάρχοντά του, ανάμεσά τους και τροφές που προόριζε για τα αδέσποτα ζώα τα οποία φροντίζει καθημερινά με δικά του μέσα. Το μόνο που του επετράπη να κρατήσει ήταν ένας σάκος με βασικά προσωπικά είδη.

«Εμένα δεν με νοιάζει, έχει ο Θεός. Για τα ζωάκια μου στεναχωριέμαι που δεν θα μπορώ να τα φροντίζω», δήλωσε ο ίδιος στο Cretalive.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η αστυνομία τον ενημέρωσε ότι μπορεί να παραλάβει τα κατασχεθέντα, με τον κίνδυνο όμως να του επιβληθεί νέο πρόστιμο στο μέλλον. Μέχρι τότε, ο ίδιος αναγκάζεται να κοιμάται στα σκαλοπάτια δίπλα από τα Νεώρια, εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες.

Όσον αφορά τα αδέσποτα, ο κ. Στέλιος υπογράμμισε ότι τα έχει εμβολιάσει και τους παρέχει φάρμακα για τα παράσιτα, ωστόσο δεν μπορεί να τα εφοδιάσει με microchip, καθώς παραμένουν αδέσποτα.

Παράλληλα, διαψεύδει ότι του έχει προσφερθεί στέγη ή εργασία, όπως έχει ακουστεί. Τονίζει ότι πέρυσι αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, με τους κατοίκους της γειτονιάς να συγκεντρώνουν χρήματα για την περίθαλψή του, προτού βρεθεί ξανά στον δρόμο.

Τέλος, αναφέρει πως πριν από έναν μήνα ενημερώθηκε από κοινωνική λειτουργό για προγράμματα στήριξης διάρκειας δύο μηνών, τα οποία όμως προϋποθέτουν να είναι δημότης Ηρακλείου – κάτι που δεν ισχύει, καθώς απαιτείται τριετής παραμονή στον δήμο.

Πηγή:cretalive.gr