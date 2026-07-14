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Κρήτη: Σε επιφυλακή θα είναι όλο το νησί λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς αύριο

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας θα είναι αύριο η Κρήτη καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλες τις Περιφερειακές ενότητες του νησιού - Επί ποδός τεχνικά μέσα.

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Φωτογραφία αρχείου | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
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Σε επιφυλακή θα είναι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αύριο σε ολόκληρη την Κρήτη, καθώς όπως προβλέπει ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ Πολιτικής Προστασίας, το νησί θα είναι στην κατηγορία κινδύνου 4 για την Τετάρτη 15/07.

Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα του νησιού θα είναι σε κατάσταση επαυξημένης ετοιμότητας με την ανάπτυξη του απαραίτητου προσωπικού και εξοπλισμού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό εκδήλωσης πυρκαγιάς.

  Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης, υπενθυμίζεται ότι απαγορεύονται η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και άλλων εκτάσεων, η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση, το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, οι θερμές εργασίες (όπως συγκολλήσεις και χρήση τροχού), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, η απελευθέρωση ιπτάμενων φαναριών (Sky Lanterns), καθώς και η χρήση ειδών πυροτεχνίας. Παράλληλα, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

   Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου η απαγόρευση αφορά τα δάση Σύμης, Ρούβα-Ζαρού, Κουδουμά, Κέρης, Φουρνί, Γιούχτα και Επανωσήφη.

   Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου ισχύει για το Αζιλακόδασος, τα δάση Βαθύ, Θρυπτής, Καλού Χωριού-Μεσελέρων, Σελάκανου και Κρούστα, το Κυπαρισσόδασος Κριτσάς, καθώς και το Φοινικόδασος Βάι, όπου η απαγόρευση εφαρμόζεται καθημερινά από τις 22:00 έως τις 06:00.

   Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου περιλαμβάνονται τα περιαστικά δάση Ευλιγιάς-Προφήτη Ηλία-Αγίου Ιωάννη, η αναδασωτέα περιοχή νότια της Μονής Αρκαδίου, το αλσύλλιο Αρμένων, τα φαράγγια Μύλων, Μαργαριτών και Αγίου Αντωνίου Πατσού, τα περιαστικά δάση Κισσού, Αγκουσελιανών και Αγίου Ιωάννη, καθώς και η περιοχή νότια του εποπτευόμενου τμήματος του ποταμού Κουρταλιώτη έως την εκβολή του.

   Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων η απαγόρευση αφορά τα τμήματα του ευρωπαϊκού μονοπατιού Ε4 Μπάλος-Φαλάσαρνα, Κριός-Ελαφονήσι, Σούγια-Γυαλισκάρι και Σούγια-Αγία Ρουμέλη, το Πάρκο Ανεμόμυλων στα Καθιανά, το δάσος Πρεβαντορίου-Πεύκων, το περιαστικό δάσος Αγίου Ματθαίου, καθώς και τα δάση Αγίου Ιωάννη και Κόρφου στη Γαύδο.

   Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να τηρούν πιστά τις απαγορεύσεις και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή εκδήλωση πυρκαγιάς.

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