Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από το πρωί στην Κρήτη, για την εξάρθρωση ομάδων που έχουν σχέση με ναρκωτικά κι άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Την επιχείρηση εποπτεύει η Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, αλλά συμμετέχουν δεκάδες αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι τα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και ο Άγιος Νικόλαος, όπου έχουν γίνει πάνω από 20 κατ' οίκον έρευνες, έχουν προσαχθεί περίπου 15 άτομα και εξετάζονται, ενώ έχουν βρεθεί ναρκωτικά και όπλα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε και η εμπλοκή κτηνοτρόφου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και συγκεκριμένα φέρεται από καταγεγραμμένες συνομιλίες ότι αναζητούσε ζώα από άλλους, για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμος σε επικείμενο έλεγχο.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται ανακοινώσεις από την αστυνομία.