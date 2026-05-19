Bορίζια: Πώς η οικογένεια έστησε την απάτη με το εικονικό ζωικό κεφάλαιο - Τα χρήματα που πήρε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ρόλους και ιεραρχία φέρεται να είχε η οικογένεια στα Βορίζια Ηρακλείου, η οποία φέρεται να «άρπαζε» ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, με ξυλοδαρμούς, εμπρησμούς, εκβιασμούς ο φερόμενος «εγκέφαλος» της «οικογενειακής μαφίας» και τα ανίψια του είχαν επιβάλει καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες. Έπαιρναν περιουσίες τους με τη βία και ύστερα τις δήλωναν ως δικές τους για να εισπράξουν τις επιδοτήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι - πλέον - συλληφθέντες ζούσαν στα Βορίζια, αλλά η δράση τους επεκτεινόταν έως το Αμάρι του Ρεθύμνου.

Βορίζια: Τα ποσά που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα μέλη της οικογένειας

Στην «κομπίνα» με το εικονικό ζωικό κεφάλαιο στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα χρήματα που λήφθηκαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήταν τα εξής:

Ο 43χρονος αρχηγός και η σύζυγός του έλαβαν 88.811 ευρώ.

Ο 39χρονος ανιψιός με τη σύζυγό του καρπώθηκαν 165.348 ευρώ.

Ο 44χρονος ανιψιός με τη σύζυγό του εισέπραξαν 101.689 ευρώ.

Άλλα δύο ανδρόγυνα της ίδιας οικογένειας έλαβαν 60.378 ευρώ και 130.106 ευρώ αντίστοιχα.

Μάλιστα, σε μια περίπτωση, μέλη της συμμορίας εμφάνισαν ψευδώς ως δικούς τους στάβλους στην περιοχή του Αμαρίου, επιχειρώντας να τους ιδιοποιηθούν μέσω χρησικτησίας.

Την Παρασκευή η απολογία του θείου και της ανιψιάς

Tα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή (22/5), όπως και ο 43χρονος θείος, ο οποίος φέρεται ως ο εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας μεταφέρθηκε από την Αθήνα, όπου συνελήφθη χθες και οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου για να πάρει προθεσμία για την Παρασκευή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι άτομα, ενώ ακόμη τρεις συλληφθέντες για υποθέσεις ζωοκλοπών φέρονται να έχουν έμμεση σχέση με τον βασικό πυρήνα της οργάνωσης.