Κρήτη: Σφοδροί άνεμοι έριξαν δέντρα στα Μεσαρά και παρέσυραν αυτοκίνητο - Επιμένει η αφρικανική σκόνη

Ζημιές προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στα νότια της Κρήτης και κυρίως στην περιοχή της Μεσαράς στο Ηράκλειο, τις τελευταίες ώρες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε στην κοπή 4 δέντρων, τα οποία «λύγισαν» από την σφοδρότητα των ανέμων στο Τυμπάκι και τον Κόκκινο Πύργο του δήμου Φαιστού.

Επίσης, ακόμη ένα περιστατικό σημειώθηκε, όταν αυτοκίνητο στον Ζαρό παρασύρθηκε από τον αέρα και έφτασε μέχρι την άκρη του οδοστρώματος, ευτυχώς χωρίς να υποστεί ζημιές.

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι και οι λασποβροχιές, που οφείλονται στην αφρικανική σκόνη, η οποία επιμένει ακόμα στην Κρήτη, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα στο νησί.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου εξέδωσε προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, καλώντας τους ιδιοκτήτες αλιευτικών και μικρών σκαφών να λάβουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την ασφαλή πρόσδεση τους. Επίσης τους καλεί να αποφύγουν να βγουν από το λιμάνι για όσο διάστημα διαρκούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι άνεμοι περιορίζουν την αφρικανική σκόνη

Σε ανάρτησή του, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος επισημαίνει ότι είναι σε εξέλιξη επεισόδιο μεταφοράς σκόνης στην Ελλάδα και γενικότερο στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τονίζει ότι οι συγκεντρώσεις κοντά στο έδαφος θα είναι περιορισμένες, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις μέχρι τώρα μετρήσεις από αισθητήρες σωματιδίων στην Κρήτη (μέγιστες τιμές στο Ρέθυμνο στα 120 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο το πρωί της Πέμπτης 16/04).

«Στο χάρτη που παρατίθεται, από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, παρουσιάζεται η προβλεπόμενη συγκέντρωση της σκόνης τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 17/04. Μέσα στο Αιγαίο αλλά και στην Κρήτη, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι περιορίζουν σημαντικά τις συγκεντρώσεις σκόνης (περιοχή εντός της κίτρινης έλλειψης) ενώ υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης προβλέπονται στα νοτιοανατολικά, αλλά ευτυχώς κυρίως σε θαλάσσιες περιοχές.



Από το Σάββατο 18/04 η σκόνη απομακρύνεται σχεδόν εντελώς από τη χώρα μας», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ.Λαγουβάρδος.