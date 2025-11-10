Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο από την παράσυρση γυναίκας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο σοκαριστικό βίντεο - ντοκουμέντο που δημοσιεύει το creta24 μια γυναίκα περίπου 60-65 ετών παρασύρεται από διερχόμενο όχημα στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, η γυναίκα εκτοξεύεται στην άκρη του οδοστρώματος με τους αυτόπτες μάρτυρες να σπεύδουν ταραγμένοι να τη βοηθήσουν.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ. Έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος διεξάγει η τροχαία Ηρακλείου.