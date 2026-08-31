Κρήτη: Σοκάρουν οι εικόνες του αμαξιού που «πέταξε» από τη γέφυρα - «Αν γινόταν μεσημέρι θα θρηνούσαμε»

Σοκάρουν οι εικόνες από το τροχαίο στη Παντάνασσα Ηρακλείου στη Κρήτη, το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 σήμερα Δευτέρα 31.08. Συγκεκριμένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα των τραυματισμό δύο νεαρών τουριστών.

«Εάν το τροχαίο συνέβαινε μεσημέρι θα θρηνούσαμε θύματα», αναφέρουν κάτοικοι και στελέχη της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, αναφέρουν στο patris.gr.

«Από θαύμα γλιτώσαμε τα χειρότερα» στο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Παντάνασσας, αναφέρουν μάρτυρες όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί «πέταξε» από τη γέφυρα και προσγειώθηκε στον παράλληλο δρόμο που οδηγεί στο χωριό.

Το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών με τους πυροσβέστες και τους άντρες της ΕΜΑΚ να προχωρούν στον απεγκλωβισμό του ενός εκ των δύο επιβαινόντων.

Το αυτοκίνητο που ανετράπη | patris.gr