Κρήτη: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε παραλία σε προχωρημένη σήψη

Η σορός ενός άνδρα σε κατάσταση σήψης ξεβράστηκε στην παραλία στην περιοχή των Ανύδρων κοντά στην Παλαιόχωρα στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kriti360.gr, η σορός εντοπίστηκε τυχαία από πολίτες, οι οποίοι ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της τοπικής Πολιτικής Προστασίας για να αποκλείσουν την περιοχή στη Κρήτη.

Οι αρχές εκτιμούν ότι είναι πιθανόν ανήκει σε έναν από τους μετανάστες που αγνοούνται μετά το ναυάγιο που σημειώθηκε ανοιχτά της Γαύδου στις 12 Νοεμβρίου.

Η σορός έχει περισυλλεγεί και μεταφέρθηκε για ιατροδικαστική εξέταση.