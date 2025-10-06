Κρήτη: Στη φυλακή 82χρονος για άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του

Στη φυλακή οδηγείται ο 82χρονος από το Ηράκλειο, ο οποίος κατηγορείται ότι ασκούσε κατ’ επανάληψη βία σε βάρος της 76χρονης συζύγου του. Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε από το Cretalive.gr, συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, καθώς η γυναίκα σώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση ενός αστυνομικού του Τμήματος Μεταγωγών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο αστυνομικός – αν και εκτός υπηρεσίας – περνούσε από δρόμο στην περιοχή της Θερίσου και άκουσε ουρλιαχτά, κλάματα και ήχους σπασμένων αντικειμένων.

Χωρίς δισταγμό, εντόπισε το διαμέρισμα και χτύπησε την πόρτα.

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο 82χρονος εμφανίστηκε κρατώντας ένα πιάτο στο χέρι. Όταν ο αστυνομικός του γνωστοποίησε την ιδιότητά του, ο ηλικιωμένος επιχείρησε να του επιτεθεί, ωστόσο ακινητοποιήθηκε άμεσα.

Στο εσωτερικό του σπιτιού, η 76χρονη σύζυγος έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης, ενώ – όπως προκύπτει από το αστυνομικό δελτίο – δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε πέσει θύμα βίας από τον άνδρα της.

Πληροφορίες του Cretalive.gr αναφέρουν ότι σε βάρος του 82χρονου είχαν ήδη επιβληθεί περιοριστικοί όροι μέσα στο 2024, μεταξύ των οποίων και η απομάκρυνσή του από την οικογενειακή εστία, τους οποίους όμως παραβίασε.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 38 μηνών, χωρίς αναστολή. Έτσι, ο ηλικιωμένος θα οδηγηθεί άμεσα στη φυλακή.