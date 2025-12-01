Μενού

Κρήτη: Στη φυλακή οδηγός που συνελήφθη για δεύτερη φορά μεθυσμένος μέσα σε λίγες μέρες

Προφυλακιστέος 49χρονος από τον Άγιο Νικόλαο που συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος για δεύτερη φορά, παρότι του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Κλιμάκιο της Τροχαίας κάνει ελέγχους
Ελληνική Αστυνομία | Intime
Στη φυλακή οδηγήθηκε 49χρονος άνδρας στην Κρήτη που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες, παρά το γεγονός πως δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης αφού του είχε ήδη αφαιρεθεί από αστυνομικούς της Τροχαίας.

Κατά την διάρκεια ελέγχων που διενεργούσε η Τροχαία σε σημείο στον Άγιο Νικόλαο, οι αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα του 49χρονου και κάνοντας του αλκοτέστ διαπίστωσαν πως βρίσκεται πάλι σε κατάσταση μέθης, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Αμέσως ακολούθησε η αυτόφωρη σύλληψη του ενώ στη συνέχεια βρέθηκε ενώπιον εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε να προφυλακιστεί αφού κρίθηκε πως επέδειξε επικίνδυνη συμπεριφορά στον δρόμο, οδηγώντας επανειλημμένα ενώ είχε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, προβλέπει πιο αυστηρές ποινές στις περιπτώσεις υποτροπής σε οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με σκοπό την αποτροπή ανάλογων περιστατικών.

 

