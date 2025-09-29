Κρήτη: Στη ΜΕΘ 5χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον Άγιο Νικόλαο

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ένα αγοράκι μόλις πέντε ετών, το οποίο παρασύρθηκε εχθές το απόγευμα (29/09) από αυτοκίνητο στον Άγιο Νικόλαο, Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 40χρονος οδηγός παρέσυρε το παιδί, ο οποίος συνελήφθη και ύστερα αφέθηκε ελεύθερος. Οι συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται ακόμα από τις αρμόδιες αρχές.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του.

Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων και παραμένει διασωληνωμένο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

