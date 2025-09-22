Κρήτη: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 3χρονο παιδί που το παρέσυρε ο πατέρας του

Τροχαίο ατύχημα με την παράσυρση ενός 3χρονου από το αυτοκίνητο του πατέρα του καταγράφηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Κρήτη, στη Μεσαρά, με το παιδί να διακομίζεται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Ο πατέρας στην Κρήτη παρέσυρε το παιδί του την ώρα που έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητό του, με τον 3χρονο να έχει θλάση στον πνευμοθώρακα, και έτσι κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να του παρασχεθεί αναπνευστική υποστήριξη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε όταν ο πατέρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρέσυρε κατά την όπισθεν το μικρό αγόρι. Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το παιδί να έχει επικοινωνία και να είναι κινητικό, γεγονός που αρχικά καθησύχασε τους διασώστες.

Ακολούθησε η μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο για εξετάσεις, όπου όμως διαπιστώθηκε η ανάγκη να συνεχίσει τη νοσηλεία του στο ΠΑΓΝΗ.

Η κατάσταση του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, ενώ το περιστατικό υπενθυμίζει για ακόμη μια φορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η όπισθεν κίνηση οχημάτων, ιδιαίτερα σε χώρους όπου βρίσκονται μικρά παιδιά.

Με πληροφορίες από neakriti.gr