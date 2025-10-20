Κρήτη: Σύλληψη 40χρονου για ενδοοικογενειακή βία – Στο σπίτι του βρέθηκε οπλοστάσιο

Στη σύλληψη ενός 40χρονου στο Ηράκλειο που κατηγορείται για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων , αλλά και ενδοοικογενειακή βία προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας από την πλευρά του 40χρονου σε βάρος μιας 34χρονης, καθώς στην οικία του όπου πραγματοποιήθηκε έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 3 πιστόλια, 2 περίστροφα, κυνηγετικό όπλο, αεροβόλο όπλο, 12 γεμιστήρες, 1.547 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, σιδερένια σφαιρίδια αεροβόλου όπλου και μαχαίρι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για μέρος των κατασχεθέντων κατείχε σχετικές άδειες οι οποίες και αφαιρέθηκαν μαζί με τα είδη οπλισμού.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ