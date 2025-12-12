Κρήτη: Σύλληψη 45χρονου για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και εργασιακή εκμετάλλευση

Στη σύλληψη ενός 45χρονου αλλοδαπού στο Ηράκλειο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, κατηγορούμενου για εμπορία ανθρώπων, εργασιακή εκμετάλλευση, βιασμό, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από ενημέρωση αλλοδαπών Αρχών σχετικά με 47χρονη Ρουμάνα, η οποία φέρεται ως πιθανό θύμα εμπορίας. Η γυναίκα εντοπίστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2025 σε οικία στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, όπου αρχικά αρνήθηκε τις καταγγελίες.

Ωστόσο, μετά από νέα καταγγελία της ίδιας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου το πρωί της 10ης Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, η γυναίκα και η ανήλικη κόρη της απομακρύνθηκαν από την οικία και φιλοξενούνται προσωρινά σε δομή υγείας, με εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα. Έχει διαταχθεί και ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος είχε εγκατασταθεί στην περιοχή στις αρχές Νοεμβρίου μαζί με τη γυναίκα και την κόρη της, τις οποίες εκμεταλλευόταν εργασιακά, ενώ φέρεται να ασκούσε σεξουαλική και σωματική βία σε βάρος της 47χρονης, παρουσία της ανήλικης.