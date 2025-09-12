Τραγικό θάνατο βρήκε η 23χρονη Μαρία, σε τροχαίο δυστύχημα στο Ηράκλειο Κρήτης, τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/9), όταν μηχανή που οδηγούσε Αιγύπτιος, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω της με σφοδρότητα.

Η Μαρία, οδηγούσε με το μηχανάκι της επιστρέφοντας από την εργασία της, στον επαρχιακό δρόμο Σταλίδα-Μάλια, στο Ηράκλειο. Από την άλλη μεριά ερχόταν ο 27χρονος Αιγύπτιος που επέβαινε και αυτός σε μηχανή. Το κράνος που φορούσε η άτυχη κοπέλα δεν στάθηκε αρκετό για να σωθεί η ζωή της, ενώ σύμφωνα με το Mega, κανείς από τους δύο δεν έφερε δίπλωμα οδήγησης.

Την εγκατέλειψε μέσα σε λίμνη αίματος

Η μηχανή του 27χρονου μάλιστα δεν είχε ασφάλεια, ενώ ο ίδιος μόλις έγινε το δυστύχημα εξαφανίστηκε από το σημείο εγκαταλείποντας την κοπέλα σε λίμνη αίματος.

Πιο κάτω έσκασε το λάστιχο από το μηχανάκι και το άφησε ώστε να συνεχίσει με τα πόδια. Δύο Γερμανοί τουρίστες τον πρόλαβαν και τον ακινητοποίησαν ώσπου συνελήφθη από τις Αρχές.

'Εκανε δύο δουλειές η Μαρία

Σύμφωνα με το Cretalive, η 23χρονη Μαρία ήταν μια «μαχήτρια» της ζωής. Ένα κορίτσι που έκανε δύο δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Πάντα με αξιοπρέπεια και πάντα με το χαμόγελο στα χείλη. Παρά το νεαρό της ηλικίας της, ήταν ένα κορίτσι πολύ συνειδητοποιημένο και υπεύθυνο. Όπως λένε φίλοι και γνωστοί, από τη μία δουλειά έφευγε και στην άλλη δουλειά πήγαινε. Η Μαρία δούλευε σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων, στην Χερσόνησο, αλλά και σε ένα μπαρ της περιοχής.

Κατέρρευσε η Βρετανίδα νοσηλεύτρια

Τουρίστες που κάνουν διακοπές στην Χερσόνησο υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες του σοκαριστικού τροχαίου. Κάποιοι μάλιστα δεν έμειναν απλοί θεατές. Βρετανίδα τουρίστρια που είναι νοσηλεύτρια στη χώρα της, μόλις είδε την Μαρία να κείτεται αιμόφυρτη στο έδαφος, έτρεξε πάνω της για να δώσει πρώτες βοήθειες.

Όσοι ήταν εκεί, περιγράφουν ένα σπαρακτικό σκηνικό. Έπεσε πάνω της και πάλευε να την κρατήσει στη ζωή. Όταν πια κατάλαβε ότι το κορίτσι είχε «φύγει», κατέρρευσε.

Σωριάστηκε στο πεζοδρόμιο και ξέσπασε σε κλάματα. Είναι μάλιστα από τα πρόσωπα που έδωσαν κατάθεση στην Αστυνομία.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Κουτουλουφάρι Χερσονήσου, συγγενείς και φίλοι θα πουν το ύστατο αντίο στην 23χρονη Μαρία. Η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 9:00, ενώ η οικογένειά της απευθύνει θερμή παράκληση προς όλους τους παρευρισκόμενους να φορούν λευκά ρούχα, σε μια συμβολική πράξη αποχαιρετισμού.

