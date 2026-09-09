Κρήτη: Του «έριξαν» άκυρο σε πρόταση γάμου και κατέληξε στη ΜΕΘ

Ένα απίστευτο περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας, που αφορά έναν 33χρονο Πολωνό που εντοπίστηκε να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του στον Άγιο Ανδρέα, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο 33χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και πλέον βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε πως ο άνδρας εντοπίστηκε από θαμώνες ταβέρνας που βρισκόταν κοντά, οι οποίοι είδαν με τα μάτια τους τον 33χρονο να επιπλέει μέσα στο νερό και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Στο σημείο έφτασαν γρήγορα οι διασώστες, ανασύροντας τον άνδρα στην ακτή. Στη συνέχεια κατάφεραν να επαναφέρουν την καρδιακή λειτουργίακαι να τον μεταφέρουν στα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Ιεράπετρας.

Όλα ξεκίνησαν από μια αποτυχημένη πρόταση γάμου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος επισκέφτηκε την Κρήτη μαζί με τη σύντροφό του, με την οποία διέμεναν σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων της περιοχής.

Περίπου στις 8 το βράδυ της Τρίτης, ο 33χρονος έκανε πρόταση γάμου στη σύντροφό του, η οποία φέρεται να μην την αποδέχθηκε.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τον επηρέασε έντονα. Ο ίδιος έκανε φύλλο και φτερό το δωμάτιο του ξενοδοχείου, σπάζοντας όλα σχεδόν τα αντικείμενα που υπήρχαν εκεί, και στη συνέχεια έφυγε από το κατάλυμα.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς την παραλία του Αγίου Ανδρέα, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ενώ φέρεται πως προειδοποίησε τη σύντροφό του πως πρόκειται να βάλει τέλος στη ζωή του.

Λίγες ώρες αργότερα, ο 33χρονος βρέθηκε αναίσθητος μέσα στη θάλασσα, με τους θαμώνες της γειτονικής ταβέρνας να αντιλαμβάνονται εγκαίρως την παρουσία του και να καλούν σε βοήθεια.