Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο Ηράκλειο: 20χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε στο ΠΑΓΝΗ, καθώς κρούσμα μηνιγγίτιδας εντοπίστηκε σε ασθενή που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο νεαρός εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική, όπου βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Οι γιατροί έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν μετάδοσης της νόσου, ενώ πραγματοποιείται ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.

Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου αξιολογείται διαρκώς, από το ιατρικό προσωπικό.