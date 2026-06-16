«Κρυστάλινα» τα νερά της Ελλάδας: 2η στην Ευρώπη σε ποιότητα κολύμβησης - Η χώρα που παίρνει την πρωτιά

Στις κορυφαίες θέσεις της Ευρώπης παραμένει η Ελλάδα όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA) για το 2025. Η έρευνα βασίζεται στα στοιχεία που συλλέγουν και υποβάλλουν 27 ευρωπαϊκές χώρες, η Αλβανία και η Ελβετία στο πλαίσιο της Οδηγίας για τα Ύδατα Κολύμβησης και αφορά περίπου 22.000 σημεία κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση δύο βασικούς μικροβιολογικούς δείκτες, το βακτήριο Escherichia coli (E. coli) και τους εντερικούς εντερόκοκκους, οι οποίοι αποτελούν δείκτες πιθανής κοπρανώδους ρύπανσης και ενδεχόμενου κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Οι εθνικές αρχές πραγματοποιούν δειγματοληψίες καθ’ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, ενώ κάθε σημείο παρακολουθείται βάσει αυστηρού προγράμματος ελέγχων που προβλέπει τουλάχιστον τέσσερις δειγματοληψίες ανά σεζόν.

Η εικόνα των νερών της Ελλάδας

Για το 2025 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 1.734 σημεία κολύμβησης, εκ των οποίων τα 1.733 βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές και μόλις ένα σε εσωτερικά ύδατα. Συνολικά αναλύθηκαν 10.477 δείγματα νερού.

Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, καθώς το 99,6% των ελληνικών υδάτων κολύμβησης πληροί τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ενώ το 97,1% κατατάσσεται στην ανώτατη κατηγορία «Εξαιρετικής Ποιότητας». Συγκεκριμένα, 1.684 περιοχές χαρακτηρίστηκαν «Εξαιρετικές», 42 «Καλές» και μία «Επαρκής», χωρίς να καταγραφεί ούτε μία περιοχή με χαρακτηρισμό «Κακής Ποιότητας».

Χάρτης που αποτυπώνει την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα

Παράλληλα, στο 99,9% των σημείων κολύμβησης εφαρμόστηκε πλήρως το προβλεπόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης, γεγονός που αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και της διαχείρισης των υδάτων στη χώρα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, το 96% των σημείων κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληροί τουλάχιστον τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Η σημαντική βελτίωση που έχει καταγραφεί τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες αποδίδεται κυρίως στις επενδύσεις στην επεξεργασία λυμάτων και στην αυστηρή εφαρμογή των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών κανόνων. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση, ενώ η κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των υδάτων τα επόμενα χρόνια.

Ποσοστό υδάτων κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας στις ευρωπαϊκές χώρες για το 2025

Τα στοιχεία της φετινής έκθεσης επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει από τα καθαρότερα νερά κολύμβησης στην Ευρώπη, μετά την Κύπρο, ενισχύοντας τόσο την προστασία της δημόσιας υγείας όσο και το τουριστικό της προφίλ.

Ποιες χώρες βρίσκονται στην κορυφή και στον πάτο της κατάταξης

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την καλύτερη επίδοση καταγράφει η Κύπρος, καθώς το 99,2% των υδάτων κολύμβησης αξιολογήθηκε ως «Εξαιρετικής Ποιότητας». Ακολουθούν η Βουλγαρία με 96,9%, η Ελλάδα με 97%, η Αυστρία με 95,8% και η Κροατία με 95,2%, επιβεβαιώνοντας ότι οι χώρες της Μεσογείου και της νότιας Ευρώπης εξακολουθούν να διαθέτουν από τα καθαρότερα νερά για κολύμβηση στην ήπειρο.

Στον αντίποδα, τη χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στην αξιολόγηση κατέγραψε η Αλβανία, όπου μόλις το 16% των υδάτων κολύμβησης χαρακτηρίστηκε «Εξαιρετικής Ποιότητας». Μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Πολωνία (58,1%), την Εσθονία (61,5%) και την Ουγγαρία (67%), αν και στις περιπτώσεις αυτές μέρος της χαμηλής επίδοσης συνδέεται και με σημαντικό αριθμό σημείων που δεν ταξινομήθηκαν λόγω ελλιπών στοιχείων.