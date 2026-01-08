ΚΤΕΛ Βόλου: Ακυρώνονται τα δρομολόγια για Αθήνα και Θεσσαλονίκη λόγω των μπλόκων

Την αναστολή όλων των υπεραστικών δρομολογίων από και προς Αθήνα και από και προς Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Μαγνησίας, λόγω των τελευταίων αποφάσεων από τα αγροτικά μπλόκα που αφορούν το εθνικό οδικό δίκτυο.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η απόφαση στοχεύει στην αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας του επιβατικού κοινού, καθώς οι τελευταίες αποφάσεις των αγροτών για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και τα συνεχιζόμενα μπλόκα εμποδίζουν την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων.

Η αναστολή τίθεται σε ισχύ από τις 13:00 το μεσημέρι της Πέμπτης και θα παραμείνει σε εφαρμογή μέχρι νεωτέρας, με το ΚΤΕΛ να προχωρά σε συνεχή εκτίμηση της κατάστασης.

Σε οξυμένο κλίμα, ο πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Μαγνησίας, κ. Δημήτρης Κολυνδρίνης, κάνει λόγο για έλλειψη στοιχειώδους οργάνωσης και συνεννόησης μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, τονίζοντας ότι «με τη χαραυγή του 2026 είναι ανεπίτρεπτο να παρακωλύεται η μεταφορά του επιβατικού κοινού».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι, παρά τις παρεμβάσεις για διάλογο μεταξύ Πολιτείας και αγροτών, μέχρι σήμερα επικρατούν «παράλληλοι μονόλογοι», ενώ εκφράζει απορία για τον ρόλο της αστυνομίας στη διαχείριση των κινητοποιήσεων.

Το ΚΤΕΛ διευκρινίζει ότι οι επιβάτες που έχουν ήδη προχωρήσει σε κράτηση και αγορά εισιτηρίων έχουν τη δυνατότητα είτε να αλλάξουν την ημερομηνία του ταξιδιού τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση είτε να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων.