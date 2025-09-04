ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Kαταγγελία για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» - Δεν ισχύει, λένε οι υπεύθυνοι

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η καταγγελία που έκανε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, για ρατσιστική συμπεριφορά στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, στα εκδοτήρια του Κηφισού, καθώς φέρονται να αρνήθηκαν να κόψουν εισιτήριο σε επιβάτη αφρικανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τού αρνήθηκαν την έκδοση με την αιτιολογία ότι «δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις». Όταν τρεις επιβάτες αντέδρασαν, επισημαίνοντας τις κενές θέσεις, η απάντηση που φέρεται να δόθηκε από τους υπαλλήλους ήταν: «Για την ασφάλειά σας, οι αλλοδαποί ταξιδεύουν βράδυ».

Δρομολόγια ΚΤΕΛ μόνο για αλλοδαπούς;

Όπως αναφέρει η εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open, το δρομολόγιο φέρεται να ήταν γεμάτο, ωστόσο μεταδίδει πληροφορίες για πρακτικές των ΚΤΕΛ που θυμίζουν άλλες εποχές.

Συγκεκριμένα, αναφορές κάνουν λόγο για δρομολόγια που αφορούν μόνο αλλοδαπούς και κυρίως μετανάστες με τη δικαιολογία ότι «έτσι μπορεί να υπάρξει καλύτερος έλεγχος».

Ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης υποστηρίζει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ότι δεν υπάρχει φυλετική διάκριση μεταξύ των επιβατών.