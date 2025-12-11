Κτηνωδία στη Θεσσαλονίκη: 90χρονος έδεσε με χαρτοταινία και έθαψε ζωντανό το σκυλί της κόρης του

Ένας 90χρονος έθαψε ζωντανό σκύλο που προηγουμένως είχε ακινητοποιήσει με χρήση χαρτοταινίας στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ζώο εντόπισε περιπατητής στο σημείο ταφής του, σε αγροτική έκταση. Ειδοποιήθηκαν αστυνομικοί που το ξέθαψαν, παραδίδοντάς το σε φιλοζωική οργάνωση. Κατά πληροφορίες, το σκυλί είναι 17 ετών και ανήκε στην κόρη τού υπερήλικα.

Ο 90χρονος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία από αστυνομικούς του Α.Τ. Θερμαϊκού για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων και του επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, ύψους 30.300 ευρώ. Προανακριτικά, ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε πως θεωρούσε ότι το ζώο ήταν νεκρό γι' αυτό το προέβη στην ταφή του.

Τι ισχυρίστηκε ο 90χρονος από τη Θεσσαλονίκη

Ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει κακουργηματική δίωξη. Η εισαγγελέας τού απήγγειλε την κατηγορία της απόπειρας θανάτωσης ζώου συντροφιάς και τον παρέπεμψε να απολογηθεί στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Ο 90χρονος φέρεται να ισχυρίζεται ότι το σκυλί είχε θέματα υγείας το τελευταίο διάστημα, λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και υπέφερε. «Το έκανα για να μην υποφέρει» φέρεται να είπε και εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, κάνοντας λόγο για μεγάλο λάθος και απερισκεψία εκ μέρους του.