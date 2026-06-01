Κτηνωδία στη Θεσσαλονίκη: Είχε γάτες δεμένες με σχοινί στο μπαλκόνι της

Η αστυνομία συνέλαβε μία 49χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε δεμένες τρεις γάτες στο μπαλκόνι του σπιτιού της.

Όπως γίνεται γνωστό από το thestival.gr, η γυναίκα συνελήφθη σε σπίτι στην περιοχή της Ευκαρπίας, αφού διαπιστώθηκε ότι είχε δεμένες με σχοινί τις γάτες.

Στην 49χρονη βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα συνολικού ύψους 17.600 ευρώ.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της Νομοθεσίας περί ζώων και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για να απολογηθεί για την πράξη της.