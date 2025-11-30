Κτηνωδία στο Πήλιο: Πέταξαν κουτάβια σε γκρεμό και σώθηκε μόνο ένα - «Ελπίδα μέσα στη φρίκη»

Ένα περιστατικό ακραίας κτηνωδίας σημειώθηκε στο σπήλαιο της Καίτης στο Πήλιο, όπου άγνωστος πέταξε κουτάβια από γκρεμο ύψους 20 μέτρων.

Από όλα τα κουτάβια, μόνο ένα κατάφερε να επιβιώσει, και διασώθηκε από την τοπική Φιλοζωική Ομάδα Βόλου, που αναζητά τώρα άτομο για να υιοθετήσει το ζωάκι.

Η Ομάδα προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το περιστατικό, συνοδεύοντάς την με φωτογραφία από την επιτυχημένη διάσωση του κουταβιού που επέζησε:

«Πέταξαν κουταβάκια από ύψος 20 μέτρων σε γκρεμό στο Πήλιο, το μωράκι είναι το μόνο που επιβίωσε… Ζητάμε υιοθεσία για το μωράκι».

Η ομάδα «Χείρων» εντόπισε το κουταβάκι αλλά και σωρό από σκουπίδια στο σπήλαιο, διασώζοντας το κουταβάκι.

Η ομάδα «αντίκρισε τη φρίκη, αλλά και την ελπίδα στο Πήλιο, στο σπήλαιο της Καίτης», γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Βαξεβανόπουλος.

«Κάποιος βάρβαρος γέμισε το βάραθρο με σκουπίδια και πέταξε και κουτάβια από ύψος 20 μέτρων. Ο μόνος επιζών από την πτώση είναι το ένα από τα κουτάβια, που προστατεύτηκε από τις σακούλες σκουπιδιών.

Αναζητούμε κάποιον/κάποια να τον υιοθετήσει. Έκκληση προς όλους, όλες ακόμη και εκτός Βόλου», αναφέρει και συνοδεύει την ανάρτηση από φωτογραφίες και βίντεο από το σπήλαιο και τη διάσωση του κουταβιού.