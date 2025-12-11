Κτηνοτρόφοι Κρήτης στο Μαξίμου: Σήμερα η συνάντηση με Χατζηδάκη και Τσιάρα

Στην Αθήνα βρίσκονται σήμερα οι αγροκτηνοτρόφοι της Κρήτης, έπειτα από τέσσερις ημέρες έντονων κινητοποιήσεων σε αεροδρόμια και δημόσιες υπηρεσίες του νησιού. Στόχος τους είναι να παρουσιάσουν τα αιτήματά τους σε υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με το flashnews.gr, η Συντονιστική Επιτροπή Κρήτης, συνοδευόμενη από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, θα βρεθεί στις 5:00 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα.
Μέχρι την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι αγρότες θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους στο Αεροδρόμιο Χανίων και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηρακλείου. Μετά το πέρας των συζητήσεων, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση για να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα του αγώνα τους.
