Κτηνοτρόφοι μετά την συνάντηση με τον Μητσοτάκη: «Aν δεν λυθούν τα προβλήματά μας η οικονομία θα είναι σε κίνδυνο»

Την έντονη ανησυχία του κτηνοτροφικού κόσμου για την εξάπλωση της ευλογιάς και τις επιπτώσεις της στον πρωτογενή τομέα μετέφερε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η αντιπροσωπεία που βρέθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ανάμεσά τους και ο Πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Παύλος Σατολιάς, ο οποίος περιέγραψε με σαφήνεια την κρισιμότητα της κατάστασης.

«Η αγωνία του κτηνοτροφικού κόσμου είναι μεγάλη»

Ο κ. Σατολιάς τόνισε ότι οι εκπρόσωποι συνεταιρισμών και συλλόγων από όλη τη χώρα μετέφεραν στον Πρωθυπουργό την αγωνία των κτηνοτρόφων για την εξάπλωση της ασθένειας και την αδυναμία περιορισμού της.

«Η συζήτηση κινήθηκε σε τρία βασικά σημεία», ανέφερε. «Πρώτον, στην ανάγκη εκρίζωσης της ασθένειας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν δεν γίνει κάτι άμεσα με τον τρόπο που λέει η Πολιτεία, πρέπει να υπάρχει plan B. Μετά το Πάσχα θεωρούμε ότι θα έχουμε πολύ άσχημες καταστάσεις».

Ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου: “Δεν μπορεί να συνεχιστεί ες αεί”

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα αφορά τους κτηνοτρόφους που έχουν ήδη πληγεί και έχουν χάσει ζώα. Ο κ. Σατολιάς ζήτησε ευέλικτες και γρήγορες διαδικασίες για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

«Όλο αυτό δεν μπορεί να γίνεται ες αεί. Είναι δύσκολη η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι οι απώλειες είναι μεγάλες και ο κλάδος βρίσκεται σε οριακό σημείο.

Δεσμεύσεις από τον Πρωθυπουργό

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για:

ενίσχυση της γενετικής βελτίωσης ,

εξεύρεση πόρων για ζωοτροφές ,

ένα επιπλέον de minimis για τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται σε καθεστώς εγκλεισμού των ζώων τους.

«Είναι πολύ σημαντικό να στηριχθεί η γενετική βελτίωση. Πρέπει να το δούμε σοβαρά σαν χώρα», είπε ο κ. Σατολιάς.

Το τρίτο σημείο: Το αύριο της κτηνοτροφίας

Ο Πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ υπογράμμισε ότι, μόλις αντιμετωπιστεί η κρίση, πρέπει να ανοίξει η συζήτηση για τις επενδύσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη του κτηνοτροφικού τομέα.

«Αφού τελειώσουμε με αυτό επιτέλους, πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι επενδύσεις για την ανάπτυξη του κτηνοτροφικού κόσμου», σημείωσε.

«Η κτηνοτροφία κινδυνεύει – και μαζί της ολόκληρη η οικονομία»

Ο κ. Σατολιάς έκλεισε με μια προειδοποίηση που αποτυπώνει το μέγεθος της κρίσης:

«Αν δεν τελειώσουμε με αυτό, η κτηνοτροφία βρίσκεται σε κίνδυνο. Και όχι μόνο η κτηνοτροφία — όλη η οικονομία που συναλλάσσεται γύρω από αυτήν».

Η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου ανέδειξε την ανάγκη για άμεσες αποφάσεις και ξεκάθαρο σχέδιο, καθώς ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια από τις πιο σοβαρές προκλήσεις των τελευταίων ετών.