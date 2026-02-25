Κτηνοτρόφος στην Κρήτη έβαψε... τα πρόβατά του κόκκινα - Το απίστευτο βίντεο

Κτηνοτρόφος στην Κρήτη έβαψε τα πρόβατά του κόκκινα. Δεν πρόκειται για υπερβολή, τα έβαψε αλήθεια.

Όπως φαίνεται από τα πλάνα που δημοσιεύει το «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», αρκετά κόκκινα πρόβατα βοσκούν στην κρητική ύπαιθρο.

Κατά την ίδια πηγή, πρόκειται για μέθοδο αποτροπής για τις ζωοκλοπές.

«Έγχρωμα...πρόβατα! Τα...κοκκινωπά πρόβατα που συναντήσαμε κάπου στην κρητική ύπαιθρο, Φλεβάρη μήνα, με φόντο λευκές βουνοκορφές, μαρτυρούν πως ο ιδιοκτήτης τους "μάρκαρε" σκοπίμως (όχι με μια πινελιά μπογιάς, αλλά από κορφής!) τα ζωντανά του, εφαρμόζοντας, εμμέσως πλην σαφώς, κι ένα... αντιζωοκλεπτικό σύστημα, για το κοπάδι του, γιατί οι καιροί είναι πονηροί-εδώ που τα λέμε πάντα ήταν...» αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση της ομάδας στο Facebook.

