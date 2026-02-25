Κτηνοτρόφος στην Κρήτη έβαψε... τα πρόβατά του κόκκινα - Το απίστευτο βίντεο

Κτηνοτρόφος στην Κρήτη έβαψε τα πρόβατά του κόκκινα. Δεν πρόκειται για υπερβολή, τα έβαψε αλήθεια.
Όπως φαίνεται από τα πλάνα που δημοσιεύει το «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», αρκετά κόκκινα πρόβατα βοσκούν στην κρητική ύπαιθρο.
Κατά την ίδια πηγή, πρόκειται για μέθοδο αποτροπής για τις ζωοκλοπές.
«Έγχρωμα...πρόβατα! Τα...κοκκινωπά πρόβατα που συναντήσαμε κάπου στην κρητική ύπαιθρο, Φλεβάρη μήνα, με φόντο λευκές βουνοκορφές, μαρτυρούν πως ο ιδιοκτήτης τους "μάρκαρε" σκοπίμως (όχι με μια πινελιά μπογιάς, αλλά από κορφής!) τα ζωντανά του, εφαρμόζοντας, εμμέσως πλην σαφώς, κι ένα... αντιζωοκλεπτικό σύστημα, για το κοπάδι του, γιατί οι καιροί είναι πονηροί-εδώ που τα λέμε πάντα ήταν...» αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση της ομάδας στο Facebook.
Δείτε το βίντεο:
- Τα διόλου τυχαία «καρφιά» στον Δένδια, το timing των δηλώσεων του υπουργού και οι μάταιες εξεταστικές
- «Όταν έγινα πατέρας, άλλαξε ο τρόπος που έβλεπα τον πόλεμο»: Ο Πάνος Χαρίτος στο Reader
- Αίγιο: «Έριξε ευθεία βολή προς τα παιδιά, ο γιος μου δέχθηκε 10 σκάγια» λέει πατέρας θύματος
- Μάρτιν Σορτ: Αυτοκτόνησε η 42χρονη κόρη του διάσημου ηθοποιού
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.