Το κυκλαδίτικο νησί στο οποίο ήταν πάντα trend τα πανηγυρία

Παρά το γεγονός ότι τα πανηγύρια τα τελευταία χρόνια αποκτούν όλο και περισσότερη δημοτικότητα και εξελίσσονται σε ένα νέο, ισχυρό «trend», υπάρχει ένα νησί στην Ελλάδα, που τα γλέντια είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του και ένα έθιμο που μένει οργανικά ζωντανό.

Κια αυτό ακριβώς είναι και ένα από τα ισχυρά χαρτιά της, καθώς η Αμοργός φαίνεται να κερδίζει όλο και περισσότερους επισκέπτες, επενδύοντας σε εκείνο που ξέρει να κάνει καλύτερα: στη γνήσια εμπειρία του τόπου.

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Πέρα από τις μοναδικές παραλίες, τα καταγάλανα νερά και το εντυπωσιακό κυκλαδίτικο τοπίο, το νησί ξεχωρίζει για τα παραδοσιακά του πανηγύρια. Εκεί, ντόπιοι και επισκέπτες γίνονται μια παρέα, τρώνε και γλεντούν μαζί, δοκιμάζοντας το φημισμένο πατατάτο και το παραδοσιακό ψωμί που ζυμώνεται ειδικά για τη γιορτή.

Αμοργός | Shutterstock

Οι φιλόξενες οικογενειακές επιχειρήσεις και οι άνθρωποι που επιστρέφουν στο νησί ξανά και ξανά, φέρνοντας μαζί τους νέους ταξιδιώτες, συνθέτουν τη μοναδική ταυτότητα της Αμοργού.

«Η Αμοργός έχει πιστούς θαυμαστές. Είναι άνθρωποι που έρχονται χρόνια, ξανάρχονται και φέρνουν μαζί τους και νέους επισκέπτες. Αυτό δείχνει ότι το νησί έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με τον κόσμο που το επισκέπτεται», λέει μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αντιδήμαρχος Τουρισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Αμοργού, Πόπη Δεσποτίδη.

Η ίδια αποδίδει μεγάλο μέρος αυτής της σχέσης στην αυθεντικότητα του προορισμού, αλλά και στους ανθρώπους του νησιού. «Είναι ένα καθαρά κυκλαδίτικο νησί και φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο κόσμος της. Η φιλοξενία της Αμοργού είναι μαγευτική και ο επισκέπτης αποκτά σχέσεις με τους ανθρώπους εδώ».

Η εμπειρία της Αμοργού

Σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας του νησιού είναι και το γεγονός ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων διατηρεί οικογενειακό χαρακτήρα. «Οι επιχειρήσεις είναι οικογενειακές. Πηγαίνεις και συναντάς μια οικογένεια, γνωρίζεις ανθρώπους. Αυτό δημιουργεί μια σχέση. Ακόμη και στο εστιατόριο βλέπεις τη διαφορά. Τρως αυθεντικό αμοργιανό φαγητό, με καλές πρώτες ύλες», σημειώνει η κ. Δεσποτίδη.

Η εμπειρία αυτή, όπως λέει, συνδέεται άμεσα με την τοπική παραγωγή. Η ντομάτα μπορεί να προέρχεται από το περιβόλι του ίδιου του επιχειρηματία, το ψάρι είναι φρέσκο, τα κρέατα ντόπια και η τοπική κουζίνα παραμένει βασικό μέρος της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

«Δεν έρχεσαι απλώς για να φας σε ένα εστιατόριο. Είναι συνολικά μια εμπειρία. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την Αμοργό», αναφέρει.

Αμοργός | Shutterstock

Τα πανηγύρια ως κομμάτι της τουριστικής εμπειρίας

Αν όμως υπάρχει ένα στοιχείο που αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τον δεσμό της Αμοργού με την παράδοση, αυτό είναι τα πανηγύρια της.

Ξεχωριστή θέση κατέχει το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, ένα από τα πιο γνωστά και το μεγαλύτερο των Κυκλάδων, που πραγματοποιείται στις 25 Ιουλίου, παραμονή της γιορτής, στην Καλοφάνα στην Κάτω Μεριά.

Εκεί, η προετοιμασία ξεκινά αρκετές ημέρες νωρίτερα και κινητοποιεί ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Οι κάτοικοι προσφέρουν κρέατα και άλλα προϊόντα, ζυμώνουν το παραδοσιακό ψωμί, ενώ δεκάδες άνθρωποι συμμετέχουν εθελοντικά στην οργάνωση μιας γιορτής που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες.

«Σερβίρονται τέσσερις με πέντε χιλιάδες μερίδες φαγητού. Όλα προσφέρονται δωρεάν στον κόσμο. Φαγητό, κρασί, το παραδοσιακό πατατάτο με κατσικάκι και πατάτες, κοφτό, ξινομυζήθρα, ζυμωτό ψωμί», αναφέρει η αντιδήμαρχος Τουρισμού. «Όλα αυτά βασίζονται σε προσφορές των κατοίκων και στη συλλογική συμμετοχή.

Η παράδοση δεν παρουσιάζεται ως ένα θέαμα αποκλειστικά για τους επισκέπτες, αλλά ως μέρος της ζωντανής κοινωνικής ζωής του νησιού, στην οποία ο επισκέπτης καλείται να συμμετάσχει», τονίζει.

Το πολιτιστικό και γαστρονομικό ημερολόγιο του νησιού συνεχίζεται με εκδηλώσεις όπως η γιορτή του παστελιού στη Χώρα, αλλά και η γιορτή του ψαρά, που διοργανώνεται στις 5 Σεπτεμβρίου από τον Αλιευτικό Σύλλογο Αμοργού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο. Στη γιορτή προσφέρεται δωρεάν κακαβιά από τους ψαράδες του νησιού, συνοδευόμενη από μουσική.