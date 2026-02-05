Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βασιλίσσης Σοφίας στις 7 και 8 Φεβρουαρίου - Πού διακόπτεται η κυκλοφορία

Σε ισχύ τίθενται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το διήμερο 7 και 8 Φεβρουαρίου στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα το Σάββατο (7/2) από τις 07:00΄ έως τις 15:00΄ και την Κυριακή (8/2) από τις 07:00΄ έως τις 10:00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα, στο ύψος του αριθμού 23 και στη συμβολή με την οδό Ηροδότου, στο ρεύμα προς Σύνταγμα.

Επίσης την Κυριακή (8/2), από τις 07:00΄ έως 15:00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα της Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος της συμβολής με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ως εξής:

Στο ρεύμα προς Σύνταγμα , στη δεύτερη από δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

, στη λωρίδα κυκλοφορίας. Στο ρεύμα προς Κηφισιά, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Κατά την διάρκεια των παραπάνω εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την οδική σήμανση.