Σε εφαρμογή πρόκειται να τεθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της λεωφόρου Ποσειδώνος από αύριο Τρίτη 2 Δεκεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου λόγω εκτέλεσης εργασιών, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, κατά τις ώρες 22:00 έως 06:00 της επομένης, ως εξής:
Τρίτη 2-12-2025
- Στο ύψος της συμβολής της με την Λ. Αλίμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα, εναλλάξ ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Τετάρτη 3 και Πέμπτη 04-12-2025
- Στο ύψος της συμβολής της με την οδό Γρ. Λαμπράκη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βουλιαγμένη, εναλλάξ ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
Παρασκευή 5-12-2025
- Στο ύψος της Λ. Αλίμου, στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
- Στο ύψος της Λ. Αλίμου, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στον κλάδο εξόδου (προς Λ. Αλίμου), ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.
- Στο ύψος της Πλ. Βεργωτή, εναλλάξ στη δεξιά ή στην αριστερή λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Όσο διαρκέσουν οι εργασίες η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.
Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν διέρχονται από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
- Λιοντάρι κατασπάραξε νεαρό σε ζωολογικό: Ήθελε να «ζήσει μαζί τους» - Σκληρές εικόνες
- Σπάει τα ταμεία η Σπασμένη Φλέβα του Οικονομίδη - Ο τρελός αριθμός εισιτηρίων που έκοψε σε 3 μέρες
- «Έχω πάθει ανοσία στην αγένεια»: Τι μας είπαν οι εργαζόμενοι στην πώληση την ημέρα της Black Friday
- Επιστρέφει το Κωνσταντίνου και Ελένης; Οι AI φωτογραφίες από τα... γυρίσματα που τρέλαναν κόσμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.