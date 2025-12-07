Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω του αγώνα δρόμου υγείας

Σήμερα, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, από τις 08:00 έως τις 10:30, θα ισχύσουν προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας, λόγω διεξαγωγής του 43ου Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας.
Οδοί που θα παραμείνουν κλειστές
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν τις εξής οδούς:
Ροβέρτου Γκάλι (σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη)
Χατζηχρήστου (σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη)
Γαλιβάλδη (σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη)
Ακαμάντος (σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη)
Στησικλέους (ρεύμα από Καλλιρρόης προς Λεωφ. Συγγρού)
Αρακύνθου (σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη)
Παναιτωλίου (σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη)
Φρυνίχου (σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη)
Λυσικράτους (σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη)
Σέλλεϋ (σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη)
Τριπόδων (σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη)
Πρυτανείου (σε όλο το μήκος και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη)
Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση στις παραπάνω οδούς και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων, ώστε να αποφευχθούν πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα.
- Ζάκυνθος: Σοκ από τις νέες πληροφορίες – «Ο σκύλος ήταν δεμένος στο δέντρο»
- Πηγή Δεβετζή: Η συγκλονιστική ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο Καβάλας μετά το τροχαίο της
- Μαρία Αναστασοπούλου: «Το λέω για πρώτη φορά… Βγήκα στο δρόμο και έκανα την ένεση μόνη μου»
- Ο ελληνικός ρόλος του Στιβ Καρέλ για τον οποίο κατακρεουργήθηκε από τους κριτικούς στις ΗΠΑ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.