Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα: Ποιοι δρόμοι κλείνουν την Κυριακή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, από τις 08:00 έως τις 12:00 στο κέντρο της Αθήνας, εξαιτίας της διεξαγωγής του «6ου Αγώνα Run Bike Care», που διοργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου.

Η διαδρομή του αγώνα ξεκινά από την Πλατεία Συντάγματος και διέρχεται από τις οδούς Φιλελλήνων, Βασ. Αμαλίας, Βασ. Όλγας, Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας, Ακαδημίας, Σίνα και Πανεπιστημίου, με τερματισμό και πάλι στο Σύνταγμα.

Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

Πλ. Συντάγματος

Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος.

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος,

Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου), στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ιπποκράτους και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

Ακαδημίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Χαρ. Τρικούπη και της Λεωφ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Αμαλίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ζαχάρωφ κα της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Κων/νου,

Λεωφ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού,

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό,

Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου,

Αραβαντινού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ησιόδου και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου,

Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄ και της Λεωφ. Βασ. Κων/νου.

Ελεγχόμενες διελεύσεις

Η κάθετη διέλευση οχημάτων θα απαγορεύεται κατά τη διάρκεια των αγώνων, με εξαίρεση δύο ελεγχόμενα σημεία:

Λεωφόρος Βασ. Σοφίας και Ρηγίλλης

Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου και Βασ. Γεωργίου Β΄

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τις μετακινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές κατά τις ώρες διεξαγωγής της διοργάνωσης, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση και να διευκολυνθεί η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.