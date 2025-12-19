Μενού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Πότε κλείνει η δεξιά λωρίδα

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 20/12 και 21/12 του 2025, όλο το 24ωρο, θα πραγματοποιείται προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Τροχονόμος στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
Τροχονόμος στη λεωφόρο Αλεξάνδρας | Eurokinissi
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 20/12 και 21/12 του 2025, όλο το 24ωρο, θα πραγματοποιείται προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Η ρύθμιση αφορά συγκεκριμένα στο τμήμα από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αγ. Πάντων, έως την συμβολή της με την οδό Δημ. Σούτσου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφ. Βασ. Σοφίας, περιοχής Δήμου Αθηναίων.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

