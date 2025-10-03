Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, Παρασκευή 3/10, για τον εορτασμό του πολιούχου και πρώτου επισκόπου Αθηνών, Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων από ώρα 06.00΄ έως πέρατος, θα πραγματοποιηθεί απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών την ίδια ημέρα και από ώρα 15.00΄ έως πέρατος στις κατωτέρω οδούς περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Σκουφά, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ομήρου και της Πλ. Φιλ. Εταιρείας,

Λυκαβηττού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος,

Δημοκρίτου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σκουφά και Σόλωνος,

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Λυκαβηττού και Κανάρη,

Σέκερη, σε όλο το μήκος της,

Κανάρη, σε όλο το μήκος της,

Πλ. Φιλ. Εταιρείας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και Πλατείες κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.