Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τραμ: Τι αλλάζει προσωρινά στη γραμμή 7

Σε ισχυ τίθενται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ (Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά), σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, τα Σαββατοκύριακα (14-15/03, 21-22/03, 28-29/03) από τις 05:30 ως τις 09:30 το πρωί τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.
Αύριο, Κυριακή 15/03, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ ως τις 12 το μεσημέρι, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου στον Δήμο Πειραιά.
Σήμερα, Σάββατο από τις 09:30 και ως τη λήξη των εργασιών εντός της ημέρας (εκτιμώμενος χρόνος 18:00) τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Αγία Τριάδα Πειραιά και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω τεχνικών εργασιών.
