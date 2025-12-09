Μενού

Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό: Μποτιλιάρισμα από τον Πειραιά ως την Κηφισιά

Για μία ακόμα φορά, «οδύσσεια» για τους οδηγούς στον Κηφισό. Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα από Πειραιά έως Κηφισιά.

Reader symbol
Newsroom
Κηφισός
Κίνηση στον Κηφισό | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+

Άλλη μία μέρα «κόλασης» στον Κηφισό ζουν οι οδηγοί που διέρχονται από την περιοχή.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στα δύο ρεύματα, από τον Πειραιά έως και την Κηφισιά.

Νωρίτερα είχε προκληθεί και ένα απροόπτο με την πτώση πορτοκαλιών από φορτηγό στο ύψος τη Κηφισιάς, όμως αντιμετωπίστηκε γρήγορα.

Χαρακτηριστικό το βίντεο του Orange Press Agency:

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ