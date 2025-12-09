Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό: Μποτιλιάρισμα από τον Πειραιά ως την Κηφισιά

Άλλη μία μέρα «κόλασης» στον Κηφισό ζουν οι οδηγοί που διέρχονται από την περιοχή.
Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στα δύο ρεύματα, από τον Πειραιά έως και την Κηφισιά.
Νωρίτερα είχε προκληθεί και ένα απροόπτο με την πτώση πορτοκαλιών από φορτηγό στο ύψος τη Κηφισιάς, όμως αντιμετωπίστηκε γρήγορα.
Χαρακτηριστικό το βίντεο του Orange Press Agency:
