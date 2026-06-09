Κύκλωμα διαφθοράς στην πολεοδομία: Στην Ευελπίδων έφτασαν οι κατηγορούμενοι

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, λίγο πριν από τις 12:00, μεταφέρθηκαν οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπλοκή στο μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς στην πολεοδομία της Αττικής, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς.

​Η συγκεκριμένη υπόθεση, η δικογραφία της οποίας αριθμεί 3.500 σελίδες, αποτελεί το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, ηγετικός ρόλος στην εγκληματική οργάνωση αποδίδεται σε ένα ζευγάρι που κατείχε θέσεις-κλειδιά στη δημόσια διοίκηση.

Οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Η έρευνα εν τω μεταξύ παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα των οποίων η συμμετοχή εξετάζεται.