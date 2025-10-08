Κύκλωμα διακινούσε σύγχρονους σκλάβους σε όλη την Ελλάδα: Πώς εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI

Μαζική, πανελλαδική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε κύκλωμα που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργαζόμενους ως σύγχρονους σκλάβους, αποσπώντας χρήματα και εργατικά μεροκάματα, έχοντας καταντήσει «κουρελόχαρτο» το εργατικό δίκαιο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), με εφόδους σε πολλές περιοχές της χώρας. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 13 άτομα, μεταξύ τους ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος.

Οι παραπάνω έφοδοι έχουν γίνει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Μεσσηνία, Ηλεία, Βοιωτία και Άργος.

«Πλοκάμια» παντού το κύκλωμα με τους σκλάβους

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικές Αρχές κατάσχεσαν οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, ενισχύοντας το αποδεικτικό υλικό για τη δράση του κυκλώματος.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. για την πλήρη έκταση της υπόθεσης.

Φωτογραφίες από τις εφόδους της ΕΛΑΣ

