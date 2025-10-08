Κύκλωμα διακινούσε σύγχρονους σκλάβους σε όλη την Ελλάδα: Πώς εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI

Μαζική, πανελλαδική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε κύκλωμα που εκμεταλλευόταν αλλοδαπούς εργαζόμενους ως σύγχρονους σκλάβους, αποσπώντας χρήματα και εργατικά μεροκάματα, έχοντας καταντήσει «κουρελόχαρτο» το εργατικό δίκαιο.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), με εφόδους σε πολλές περιοχές της χώρας. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 13 άτομα, μεταξύ τους ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος.
Οι παραπάνω έφοδοι έχουν γίνει σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Μεσσηνία, Ηλεία, Βοιωτία και Άργος.
«Πλοκάμια» παντού το κύκλωμα με τους σκλάβους
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικές Αρχές κατάσχεσαν οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, ενισχύοντας το αποδεικτικό υλικό για τη δράση του κυκλώματος.
Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. για την πλήρη έκταση της υπόθεσης.
- Στα επείγοντα του Αττικόν έγκυος από επίθεση του συντρόφου της: Χτυπήματα από πιρούνι στα μάτια της
- Ο «Μαντέλα» της Παλαιστίνης που θέλει απεγνωσμένα ελεύθερο η Χαμάς: «Κόκκινη γραμμή» για το Ισραήλ
- Στο πλευρό της Τουρκίας η Ζαχάροβα: «Η Ελλάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο το 1974 στην Κύπρο»
- «Με έβριζαν για τις σκηνές»: Ηθοποιός απαντά για το αληθινό σεξ σε αμφιλεγόμενη ταινία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.