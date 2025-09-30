Μενού

Κύκλωμα έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: 17 συλλήψεις - Κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ. 

Ελληνική Αστυνομία
Εξαρθρώθηκε σήμερα (30/09) εγκληματική οργάνωση μετά από επιχείρηση  της Υποδειύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, που φέρεται να έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ

Συγκεκριμένα τα μέλη του κυκλώματος δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές παρακράτησης φόρου εισοδήματος. 

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

 

