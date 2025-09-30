Κύκλωμα έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: 17 συλλήψεις - Κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ

Εξαρθρώθηκε σήμερα (30/09) εγκληματική οργάνωση μετά από επιχείρηση της Υποδειύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, που φέρεται να έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα τα μέλη του κυκλώματος δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.