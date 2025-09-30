Κύκλωμα έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ: 17 συλλήψεις - Κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ

Εξαρθρώθηκε σήμερα (30/09) εγκληματική οργάνωση μετά από επιχείρηση της Υποδειύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, που φέρεται να έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ.
Συγκεκριμένα τα μέλη του κυκλώματος δραστηριοποιούνταν στην διάπραξη απατών μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα μεταξύ των οποίων και λογιστές, ενώ έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.
- Σουηδία: Πώς κατάφερε να γίνει η πρώτη χώρα που «κόβει» το κάπνισμα - Οι αριθμοί ρεκόρ και η σημασία τους
- Σκηνικό θρίλερ με εγκλωβισμένο χρυσοθήρα στη Λάρισα: Χωρίς τις αισθήσεις του ο άντρας
- Λατινοπούλου για Πόθεν Έσχες: «Ζούσα στη γιαγιά μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα - Ας πουν για τα οικονομικά του ΚΚΕ»
- Σήμερα με το δάχτυλο δείχνουμε τον Βασίλη Μπισμπίκη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.