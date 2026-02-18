Κύκλωμα έκλεβε και διακινούσε παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα: Κατασχέθηκαν σχεδόν 10.000 δισκία

Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και την παράνομη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Για την αποδόμηση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 17 Φεβρουαρίου επιχείρηση σε περιοχές της Αθήνας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ένα μέλος.

Σε βάρος του, καθώς και σε βάρος ακόμη δύο ταυτοποιημένων μελών τα οποία αναζητούνται, σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για διακεκριμένη κλοπή, επιβλαβή φάρμακα, ναρκωτικά και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025 ενώ από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί 6 περιπτώσεις κλοπών από Ι.Χ. οχήματα και από σπίτι σε περιοχές της Αθήνας, καθώς και 36 περιπτώσεις κλοπών πιστοποιητικών εγγράφων που είχαν διαπραχθεί στο εξωτερικό.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είχαν διακινηθεί περισσότερα από 43.722 φαρμακευτικά δισκία, μέσω συστηματικής αποστολής δεμάτων προς αποδέκτες που διέμεναν σε χώρα της Ευρώπης, με το παράνομο οικονομικό όφελος από αυτή την δραστηριότητα να ξεπερνά τις 45.000 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

περισσότερα από 9.600 φαρμακευτικά δισκία,

36 πιστοποιητικά έγγραφα (ταυτότητες, διαβατήρια, διπλώματα),

6 laptop,

2 tablet,

3 drones,

παιχνιδομηχανή,

ηλεκτρικό πατίνι,

φωτογραφική μηχανή,

3 κινητά και

πλήθος εγγράφων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.