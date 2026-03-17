Κύκλωμα εκμεταλλευόταν εργάτες στην Κρήτη: Δύο προσαγωγές - Έρευνες για εμπλοκή ιδιωτικών ΚΕΠ

Επιχείρηση της αστυνομίας ολοκληρώθηκε το μνεσημέρι της Τρίτης (17/3), σε πολυκατοικία στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, όπου έγιναν τρεις προσαγωγές αλλοδαπών, στο πλαίσιο της εξιχνίασης της δράση εγκληματικής οργάνωσης, μέλη της οποίας φέρονται να έχουν δημιουργήσει ένα σύστημα εκμετάλλευσης εργατών, κυρίως από το Πακιστάν.

Αξιωματικοί της ΕΛΑΣ που επικαλείται η ΕΡΤ Ηρακλείου, κάνουν λόγο για «κανονικό δουλεμπόριο» από ομοεθνής τους. Στο κύκλωμα φέρεται να συμμετέχουν ιδιωτικά ΚΕΠ σε Αθήνα, Θήβα και Ηράκλειο, ενώ δεν αποκλείεται -σύμφωνα με πληροφορίες- οι έρευνες να επεκταθούν και σε άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να δήλωναν εικονικούς εργοδότες με σκοπό να εξασφαλίζουν άδειες παραμονής και εργασίας στους μετανάστες, ενώ παράλληλα τους εκμεταλλεύονταν οικονομικά εισπράττοντας χρήματα από αυτούς. Επιπλέον τούς «ενοικίαζαν» σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες παρακρατώντας χρήματα.