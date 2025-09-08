Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Έξι προφυλακίσεις - Η στάση του φερόμενου αρχηγού

Με έξι προφυλακίσεις ολοκληρώθηκαν αργά χθες το βράδυ (07/09) οι απολογίες των 22 κατηγορουμένων για το μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίας και νοθείας καυσίμων που εξαρθρώθηκε από την Οικονομική Αστυνομία.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, οι δύο (βάση του κατηγορητήριου) υπαρχηγοί, καθώς και ακόμη τρία άτομα. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, άλλοι με περιοριστικούς όρους και άλλοι χωρίς.

Ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, σύμφωνα με πληροφορίες, τήρησε το δικαίωμα της σιωπής και δεν απάντησε σε καμία από τις ερωτήσεις της ανακρίτριας.

Οι περισσότεροι συγκατηγορούμενοί του αρνήθηκαν τις κατηγορίες, που αφορούν μεταξύ άλλων ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, λαθρεμπόριο καυσίμων και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο 66χρονος επιχειρηματίας, που φέρεται από τις Αρχές να είναι υπαρχηγός του κυκλώματος, ισχυρίστηκε ότι οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες είναι απολύτως νόμιμες. «Δεν έχω καμία σχέση με την εγκληματική οργάνωση.

Οι εταιρείες μου είναι απολύτως νόμιμες και διαθέτω όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα ότι εισήγαγα νόμιμα χρωματικούς διαλύτες στη χώρα. Έχω υποστεί επανειλημμένους ελέγχους στα τελωνεία εισόδου και εξόδου από την Ελλάδα και ουδέποτε βρέθηκε κάτι μεμπτό στα προϊόντα που διακινούσα».